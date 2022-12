Recapturan al hombre que atacó con cuchillo a un policía en Transmilenio

El agresor y su cómplice habían quedado en libertad luego de que el fiscal del caso retirara la petición de medida de aseguramiento.

“El juzgado penal municipal con función de control de garantías que atendió las audiencias de judicialización dispuso la libertad del presunto agresor debido a que la Fiscalía, dentro de sus facultades legales, retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento”, informó en ese momento Jairo Bustos, vocero de los jueces de Paloquemao.

Esta decisión provocó una molestia generalizada y ocasionó que el fiscal fuera relevado del caso.

Pánico en Transmilenio

El caso se registró en la estación La Granja de Transmilenio, en el noroccidente de Bogotá, donde un hombre atacó con arma blanca a un uniformado.

El patrullero herido, Sebastián Montes, requirió 60 puntos de sutura tras recibir por lo menos dos heridas.

La agresión se produjo cuando intervino ante una agresión a dos mujeres.

“Me encontraba prestando servicio de apoyo cuando dos guardas me manifiestan que hay dos sujetos en grado de exaltación, al parecer alcoholizados. Procedo a intervenir. Les hago el llamado de atención les digo que se bajen…. Al parecer le estaban pegando a dos funcionarias”, narró el patrullero Montes.

“El señor me manifiesta que es abogado, que yo era un ignorante que no sabía el procedimiento de Policía. Vuelvo y le hago el llamado de atención cortésmente, le digo que se baje del articulado, que me colabore y ahí es donde procede a sacar el cuchillo y a atentar contra mi integridad”, añadió el uniformado a quien le dieron 15 días de incapacidad.

Atacan con cuchillo a policía en TM, le causan heridas que ameritan... “Está vivo porque Dios no quiso llevárselo”, dijo sobre el episodio el comandante de la Policía de Transmilenio, coronel Néstor Melenje.

El atacante sería imputado por el delito de tentativa de homicidio.