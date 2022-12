Reciclar será obligatorio en Bogotá y quien no lo haga tendrá que pagar multa de al menos $700.000

Así operará nuevo esquema de limpieza en la capital, no habrá de momento cambios en días ni horas de recolección y rebaja del 10% en la factura inicia en mayo.

Peñalosa anunció que en los próximos días se expedirán varios decretos con instrucciones para esta tarea, así como estableciendo sanciones para quienes no separen los residuos en sus casas.

El alcalde aseguró que si los bogotanos no cumplen de manera adecuada con esta labor, se aplicarán comparendos ambientales.

Las nuevas empresas encargadas de la recolección de basuras, además de otras funciones, son:

- Empresa Promoambiental Distrito, que asumirá las localidades de Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Usme y Sumapaz.

- Limpieza Metropolitana, trabajará en Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Bosa, Los Mártires, Puente Aranda, Rafael Uribe, Teusaquillo y Tunjuelito.

- Ciudad Limpia se ocupará de Fontibón y Kennedy.

- Promesa de ESP Futura Bogotá Limpia, Engativá y Barrios Unidos

- Área Limpia, se encargará de Suba.

Estas compañías además se ocuparán del lavado de puentes, fachadas, recolección de llantas, retiro de cambuches, limpieza de grafitis y pintura de postes, entre otras.

Beatriz Helena Cárdenas, directora de la UAESP, negó que los horarios en el servicio vayan a cambiar en el corto plazo.

De acuerdo con la funcionaria, si las empresas operadoras de aseo tiene necesidad de cambiar los días en que pasa el carro de basura, deberán informarle con bastante tiempo a los usuarios.

