Reconocido padre de la iglesia del 20 de Julio fue grabado admitiendo abuso de un monaguillo

La presunta víctima afirma que, por el caso que involucra al sacerdote Eliécer Salesman, le dieron $100 millones a cambio de su silencio.

Un hombre, que actualmente tiene 40 años y fue monaguillo en su niñez, hizo la denuncia contra el religioso de 89 años. Afirmó a la emisora La W que durante 10 años sufrió los abusos.

"Él empieza a acariciarnos, hubiese varios niños o pocos, siempre acariciaba los niños, siempre les ponía su mano en el cuello, en las orejas, luego en el pecho, luego por la espalda y si se podía, iba bajando hasta tocarnos el miembro", relató el denunciante.

Como prueba, expuso un video que, en secreto, le tomó al padre Salesman, en donde el religioso le responde “yo recuerdo una” en referencia a los supuestos casos de abuso.

“Yo recuerdo una. Un domingo, 4 de la tarde. Yo venía súper fundido después de tres misas. Usted se presentó con pantaloneta arriba de la escalera, usted no se imagina el estado anímico cuando uno lleva tres misas. Entramos a la pieza, cuestión de, no alcanzaron 5 minutos. Eso recuerdo”, dice el sacerdote en el video.

Del padre se conocen varias publicaciones que están a la venta en la librería del Niño Jesús, junto a la iglesia que tiene el mismo nombre.

Al intentar contactarlo, desde el despacho afirmaron que no podía atender a los medios por una cuestión de salud.

El presunto abusado indicó que le dieron dos cheques de $50 millones por su silencio frente a los abusos.