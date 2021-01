Regresan los trapos rojos, el símbolo de necesidad en los hogares más golpeados por la pandemia

Volvieron a colgar los trapos rojos en las fachadas y ventanas de los hogares más vulnerables de Bogotá. Estos símbolos representan el hambre y necesidad que viven muchos durante la pandemia.

El barrio Babilonia, en la localidad de Suba, es uno de los tantos suburbios en que se hace presente este hecho simbólico.

“Hubo unos que nunca lo quitaron. Desafortunadamente los que lo pusieron es porque todavía existe el hambre en la cuadra. Estamos pidiendo un apoyo, una ayuda, un auxilio”, confesó una habitante del barrio Babilonia.

Entre la zozobra y la necesidad, la solidaridad es la que se destaca en este sector, donde los vecinos acuden a ollas comunitarias para compartir alimentos con quienes no han podido trabajar y viven del rebusque o el día a día.

“Si a mí me traen unas papas, yo las comparto con el vecino porque a mí me da pesar comer y que el otro esté aguantando hambre”, comentó María Fuque, otra residente del barrio Babilonia.

Otra problemática es la falta de dinero para los arriendos que son impagables debido a la crisis que genera esta pandemia y los nuevos confinamientos.

“Yo soy dueña de casa, pero, si ellos no pueden pagarme un arriendo, ¿yo de dónde voy a comer? Yo no puedo comer un pedazo de pared. Ellos no tienen de dónde pagar, ni el arriendo, ni servicios”, agregó María Fuque.

El Distrito ya identificó 217 mil familias en las localidades de Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón y Teusaquillo que van a recibir giros solidarios después del puente de Reyes para solventar esta crisis.

La alcaldesa Claudia López anunció que el próximo martes, 12 de enero, inician los primeros giros a 161 mil familias y en el transcurso de la semana se completan los 217 mil.

Las 831 mil familias que son catalogadas como pobres o vulnerables en toda la ciudad reciben cada mes una renta básica. El Distrito dice que hará un giro adicional al que se dio entre el 25 y 31 de diciembre.

“A los hogares pobres, por estos días adicionales de cuarentena, les vamos a dar una ayuda adicional de 120 mil pesos. Y a los hogares que no están en pobreza, pero sí en vulnerabilidad, les vamos a dar un giro adicional de 80 mil”, manifestó López.

En total son 22 mil millones de pesos que se van a girar a las seis localidades que extenderán su confinamiento ante el aumento de casos por COVID-19.