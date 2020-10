Regreso a clases presenciales en colegios públicos de Bogotá: todo lo que debe saber

Un total de 19 colegios públicos de Bogotá volverán a la presencialidad la próxima semana por medio de un plan piloto de alternancia en el que gran parte de las clases serán virtuales y solo los estudiantes que padres de familia hayan autorizado irán a las aulas.

Según el Distrito, se trata de un piloto en el que no se superará el aforo de los estudiantes permitido por entidades de salud.

“El colegio irá decidiendo si solamente tiene el 35 % o si más del 35 %. Van haciéndolo gradualmente en la semana para que todos los niños y niñas puedan estar en el colegio", explicó Edna Bonilla, secretaria de Educación de Bogotá.

Igualmente, los protocolos serán estrictos y vigilados durante todas las jornadas académicas.

La funcionaria comentó que se conformaron “cinco equipos con la Secretaría de Salud para acompañar a las instituciones en este proceso de flexibilización escolar".

Publicidad

Sin embargo, son aún muchos los padres de familia que no están de acuerdo con el regreso a las aulas por temor a que aumente la propagación de coronavirus .

"Considero que no deben regresar porque la pandemia no ha acabado y los niños se contagian fácilmente, a menos que haya un profesor por cada estudiante y eso no va a ser así", le dijo a Noticias Caracol Emilse Salas, mamá de un estudiante.