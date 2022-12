Reportan bloqueos intermitentes y tráfico lento en el sur de Bogotá por protestas hacia Doña Juana

Los más afectados fueron los habitantes de Ciudad Bolívar y Usme, quienes sufrieron las demoras en las vías. Las marchas avanzan pacíficamente.

Hacia las dos de la tarde llegó una primera avanzada de alrededor de 500 personas a la entrada del relleno.

Mientras la jornada avanzaba, líderes como Javier Reyes declararon que "es absurdo que este alcalde venga a decir que la única solución es expandir, sacar campesinos, 500 hectáreas más para basuras y 53 años más de afectaciones", refiriéndose a la crisis del relleno y de por lo menos 26 barrios que han sufrido las inclemencias del mal manejo de basuras.

En la Universidad Nacional reportaron que en horas de la mañana un grupo de estudiantes protagonizó bloqueos sobre las vías, afectando flujo vehicular del carril mixto y exclusivo de Transmilenio.

Se trató de un grupo de al menos 80 personas que se volcaron a las calles, causando intermitencia en el transporte.

En la calle 72, donde está ubicada la Universidad Pedagógica, encapuchados que aseguraban apoyar la manifestación se enfrentaron con explosivos al Esmad, que respondió con gases lacrimógenos.

En la zona de la cárcel La Picota, grupos de recicladores protagonizaron bloqueos intermitentes en las vías, pero no hubo altercados con la fuerza pública.

Otro reporte se registró desde el portal de Usme, donde estudiantes realizaron marchas. Usuarios de Transmilenio se quejaron por demoras en la llegada de los servicios.

En algunas estaciones no se vendieron tiquetes, pues no se podía garantizar la movilización del medio de transporte.

En el barrio Mochuelo se empezaron a congregar los manifestantes desde tempranas horas

Hacia las 10 de la mañana, campesinos y residentes de sectores cercanos se empezaron a reunir para exigir soluciones.



Previendo las manifestaciones, el Distrito dispuso uniformados por varias zonas del sur de Bogotá para garantizar la seguridad durante las movilizaciones.

Habitantes de zona aledañas al relleno sanitario ubicado en el sur de Bogotá se reunieron en conmemoración de los 20 años de la explosión y el derrumbe del relleno.

La emergencia sanitaria que se conmemora cada 27 de septiembre ocurrió en 1997, cuando más de un millón de residuos cayeron sobre el río Tunjuelito.