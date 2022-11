Reprochable comportamiento de una mujer contra vendedora ambulante en Bogotá

Una nueva situación de intolerancia se presentó en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá . Allí, una ciudadana increpó a una vendedora ambulante luego de que esta y otros comerciantes del sector reunieran recursos propios y taparan un hueco en un espacio público.

El hecho fue captado en video y difundido a través de las redes sociales. En los clips se evidencia cómo la mujer, que vestía una camisa de la selección Colombia, discute con la joven y la acusa de haber emitido palabras soeces en contra de ella y de sus hijas.

Asimismo, la ciudadana se muestra inconforme, pues la vendedora, que tiene un puesto de obleas, tapó un hoyo con ayuda de otros comerciantes.

“Eso es un abuso porque usted no se puede meter. Usted no puede intervenir en un espacio público así le molestara el hueco. No es suyo el espacio público”, indicó la mujer.

Por su parte, la joven manifiesta en repetidas ocasiones que la están calumniando, pues niega haber tratado mal a la señora o a su familia.

Del mismo modo, expresa que, junto a sus colegas, hartos de presenciar las caídas de niños y personas de la tercera edad, decidieron intervenir en el espacio.

“La señora está molesta porque con la venta de dulces y obleas en la calle tapamos un hueco y no somos residentes. También decidimos lavar el piso que se llena de grasa y se ha caído mucha gente. Si aportar a la localidad es muy malo, seguiré con las obleas y dulces, no le veo mal a eso”, concluyó.

En las publicaciones compartidas en la plataforma de TikTok es posible evidenciar que la vendedora termina recibiendo un comparendo por parte de un uniformado de la Policía. Hasta el momento, se desconoce cuál fue la razón del mismo.

Después de la viralización del caso, muchos usuarios hicieron presencia en el sitio para apoyar a la mujer y así contribuir a que pueda pagar la sanción.