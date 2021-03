El repugnante alambique donde autoridades descubrieron cerca de mil botellas de licor adulterado

Más de dos mil personas, según las autoridades, se salvaron de terminar en un hospital, luego de que la Policía Fiscal y Aduanera y la DIAN descubrieran cerca de mil botellas con licor adulterado en un repugnante alambique clandestino, ubicado en el centro de Bogotá .

En el lugar, que se encontraba en pésimas condiciones higiénicas, fue hallado un cargamento que estaba listo para ser vendido durante la Semana Santa , en reconocidos establecimientos comerciales del sector, según la Polfa.

“Este licor adulterado pretendía ser distribuido para la venta en tiendas ubicadas en el centro de la capital de la República”, indicó el general Gustavo Franco, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

Además de decomisar la mercancía, se produjo la captura de dos personas señaladas de integrar la estructura que adulteraba y vendía el licor. Uno de los detenidos es un ciudadano extranjero y ambos fueron enviados a la cárcel por un juez.

Los investigadores explicaron que, desde ese sitio, la banda ya tenía vendidos varios cargamentos de licor adulterado a bares en Medellín, Cali y Putumayo, donde las personas que lo hubiesen consumido podrían haber terminado con graves afectaciones de salud e, incluso, muertas.

“Hemos venido realizando diferentes acciones operativas y de control para evitar que este licor adulterado y el licor de contrabando circulen durante la temporada de Semana Santa en Colombia”, dijo Lisandro Junco, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN.

Las autoridades recalcaron que para diferenciar el licor adulterado del legítimo se debe verificar las etiquetas, que la tapa contenga la estampilla de rentas departamentales, que la botella no tenga alteraciones, que no tenga abolladuras y que el contenido no tenga partículas.

