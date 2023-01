Rescatan a bebé de 6 meses que había sido raptado en Soacha

El Gaula de la Policía habría recuperado al pequeño Ángel Smith Ortega en el Huila. La secuestradora fue capturada en el operativo.

El pequeño Ángel Smith Ortega, de 6 meses de nacido, había sido secuestrado en una tienda del barrio Paseo Real de Soacha cuando estaba con su abuela. Esta aseguró que la mujer la amenazó con un cuchillo y la encerró en una habitación para poder llevarse al bebé.

“Yo no le voy a hacer nada a su bebé, yo solo tengo un problema con Catalina porque me quitó a mi marido y él me pegó y me hizo perder mi marido”, habrían sido las palabras de la secuestradora a la abuela del menor en el momento del rapto.

Según testimonios de familiares del menor, la secuestradora llevaba varios días yendo a la tienda y ganándose la confianza de ellos. “Llevaba 3 días viniendo acá. Venía de Ibagué, pero habían trasladado a su hijito que, porque tenía un problema respiratorio”, declaró Catalina Ortega, mamá del bebé raptado.

Tras dos días de intensa búsqueda, el Gaula de la Policía pudo establecer que la mujer había escapado hacía el Huila con el pequeño. Fue allí donde las autoridades rescataron al menor para poder llevarlo de vuelta con su familia.

Así se reportó el secuestro:

