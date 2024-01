Rescatan a pareja víctima de paseo millonario en Bogotá tras impresionante persecución: video

Autoridades lograron rescatar a una pareja que había llegado a Colombia y que fue víctima de un paseo millonario en Bogotá. Las víctimas eran llevadas al Salto del Tequendama tras el hurto.



Se trata de una mujer colombiana, radicada en Alemania, que llegó a Bogotá para descansar unos días junto a su novio, un ciudadano griego. Se encontraban cenando en la zona T, en una de las zonas exclusivas del norte de la ciudad, y al regresar a su hotel, cerca del aeropuerto El Dorado, tomaron un taxi en la calle. Ahí comenzó su calvario, pues unos metros más adelante dos hombres abordaron el vehículo.

“Yo sentía como un arma, literalmente me amenazan con que me pegaban un tiro si hablaba, si era muy bullosa. A mi novio también”, relató la joven.

“Nos agacharon la cabeza, a mí me golpearon en la cabeza, a él también lo golpearon. Me sacaron todo del bolso, el celular, sacaron todas las tarjetas y en mis tarjetas, gracias a Dios, no tenía mucho dinero, pero nos decían que si no les dábamos la plata nos iban a matar”, afirmó en su declaración.

Mientras los tres delincuentes sometían a sus víctimas en el interior del taxi, un cuarto sujeto, que iba en una motocicleta, hacía los retiros en varios cajeros de la ciudad y les informaba a sus cómplices en este paseo millonario si se podía o no hacer la transacción.

Publicidad

La colombiana señaló que los sujetos “retiraron dos mil euros, pero querían más porque le vieron mucho dinero en su tarjeta, pero como los bancos extranjeros tienen límites, envío otros 1.000, retiraron los 1.000 y después pidieron más. Después envío como 600, 800 euros más, y también lo retiraron. Y a mí me sacaron más o menos unos 100 euros”.

En total, según el comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Edwin Correa, les hurtaron alrededor de 5.000 euros en el paseo millonario.

El oficial reveló que se dieron cuenta de que algo anómalo pasaba porque al ver “un vehículo de servicio público, se le hace la señal de pare, la cual omite, y se inicia una persecución, se activa el plan candado y metros más adelante son capturadas tres personas en flagrancia”.



El coronel Correa manifestó que “ya se nos habían presentado cuatro casos con la misma modalidad de que las personas eran abordadas en la ciudad de Bogotá y finalmente, después de retirarles el dinero en los diferentes establecimientos, resultaban acá en las inmediaciones de la jurisdicción, especialmente hacia el Salto del Tequendama. Entonces iniciamos un trabajo juicioso, articulado con la Policía Metropolitana de Bogotá, con el propósito de establecer horarios, sitios, un trabajo juicioso de análisis de cámaras de seguridad, así fue como nosotros ubicamos diferentes puntos de la ciudad, diferentes puntos de control, tanto para el ingreso a la ciudad como puntos de fuga, y en uno de estos puestos de control” fue que pasó el taxi.

Publicidad

Las tres personas capturadas por el paseo millonario deberán responder por los delitos de secuestro y hurto calificado y agravado.