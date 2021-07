Rescataron a una bebé de 6 meses que fue raptada en Bogotá

Agentes del Gaula de Policía rescataron a una bebé de 6 meses que fue secuestrada por dos mujeres en una casa de Bogotá , el pasado lunes.

La mamá de la menor, a quien se le protege la identidad, aseguró que conoció a las mujeres hace tan solo un mes. Ellas se ofrecieron a cuidar de la pequeña a cambio de un pago y la madre de la bebé accedió en un acto solidario, pues una de las mujeres está en estado de embarazo.

“Ellas me dicen que me van a cuidar a la niña y yo les pagaba. ‘Camila’ está embarazada y como yo soy madre soltera yo le dije ‘bueno, yo te ayudo, te pago para que me cuides a la niña y así no salgas a la calle ni nada porque yo sé que es fuerte’”, contó la mujer cuando le fue entregada la menor.

El pasado lunes, ‘Camila’ y ‘Tatiana’, las presuntas secuestradoras, le informaron a la madre de la bebé de 6 meses que irían donde una tía para recoger cosas que le querían regalar a la niña. Sin embargo, llegó la noche y las mujeres no regresaron.

“Busqué en todos los hospitales de Bogotá y no conseguí a la niña”. La madre de la bebé denunció al Gaula de la Policía, que de inmediato hizo un plan candado.

Las mujeres fueron capturadas en el Tolima. Según los reportes, pretendían llevar a la niña a Ecuador.