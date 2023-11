Respuesta de Claudia López tras robo a Juan Pablo Raba causó malestar en muchos ciudadanos

Una de las respuestas de la alcaldesa Claudia López tras los robos a Juan Pablo Raba y a Carlos Ríos en los cerros de Bogotá ha causado indignación. El actor y el empresario fueron víctimas de la delincuencia cuando visitaban las montañas de la capital del país.



En el caso del actor, a los delincuentes no les importó que él estuviera con sus hijos. Mientras que el señor Ríos tuvo que lanzarse por una zona boscosa para escapar de los ladrones.

Luego de conocerse los hurtos, la alcaldesa Claudia López se pronunció en su perfil de X. En una de las publicaciones recalcó el siguiente mensaje: “Los cerros orientales tienen rutas y horarios con dispositivos de seguridad y guías precisamente para evitar riesgos de pérdida o inseguridad. Por favor usen e inscríbanse en https://caminos.eaab.gov.co y vayan en los días y horarios permitidos. Invitamos a la ciudadanía a cumplir y ceñirse a las recomendaciones e instrucciones que dan el Acueducto de Bogotá y la Policía de Bogotá para caminar por los senderos de los cerros orientales, precisamente para evitar situaciones inesperadas o qué lamentar”.

Al arribar al PMU el señor Carlos Ríos nos informa que al igual que a Juan Pablo Raba lo atracaron y agredieron caminando en los cerros orientales. A ambos nuestra solidaridad.

Las autoridades de atención de riesgos de @Bogota y de Policía continúan en el area y los cerros… — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 6, 2023

Varios usuarios en redes sociales manifestaron el descontento con esta reacción y le respondieron a la mandataria con mensajes como “¿A qué hora tengo pico y placa mañana para que no me roben?”, “Conclusión: no salgan pa’ que no los roben” y “Deberíamos podernos movilizar libremente por nuestra ciudad, sin temor a nada”.

Según Claudia López, se comunicó con Juan Pablo Raba y con el empresario Carlos Ríos. Indicó que ambos le habían “expresado su gratitud con la Policía y los equipos de Seguridad Bogotá que han estado atentos a recibir su denuncia e inmediatamente iniciaron los operativos de investigación y persecución”.

“A Juan Pablo, a Carlos, a sus familias y a todos los bogotanos víctimas de violencias nuestra solidaridad y sobre todo nuestro trabajo 24/7 para evitar que estas desgracias pasen y para llevar a la justicia y a la cárcel a los delincuentes que rompen la tranquilidad y seguridad a la que todos tenemos derecho”, puntualizó.



¿Cómo fue el robo a Juan Pablo Raba en Bogotá?

En la mañana de lunes 6 de noviembre de 2023, el actor Juan Pablo Raba fue víctima de los ladrones cuando paseaba junto a sus hijos, de 11 y 5 años, por los cerros orientales en Bogotá.

"Nos cruzamos con dos muchachos jóvenes, tenían las piernas muy embarradas, presentí que algo no estaba bien y entonces me desvié a una zona más alta. Ahí me di cuenta que venían tres más", relató el actor en diálogo con Noticias Caracol.

Juan Pablo Raba detalló en su denuncia que fue abordado por cinco sujetos que le robaron su celular, un reloj y sus anillos de matrimonio. En el momento tuvo un enfrentamiento a golpes con los delincuentes.

"Se nota que ya nos habían visto, nos hicieron la encerrona y se empezaron a acercar. Protegiendo a mis hijos, por supuesto, los pegué contra un árbol detrás mío y ellos me empezaron a golpear", señaló.

En el rostro del famoso fue evidente el enfrentamiento con los cinco delincuentes, pues también apareció en sus redes sociales con algunas heridas y moretones. Indicó que los ladrones "tiene su modus operandi en el que te piden las claves, ellos no están detrás del teléfono, sino de que transfieras el dinero. Transfirieron lo que pudieron".

Sobre sus hijos, un niño de 11 y una niña de 5 años, el actor señaló muy conmovido que "están bastante asustados". "Pero están bien, nunca los tocaron. De hecho, la situación se puso complicada cuando uno de ellos fue a agarrar a mi hija y ahí lo golpeo fuerte", afirmó.