Retraso en recolección de basura es culpa de quienes dañaron los camiones: secretario de Hábitat

Se comprometió a que el 12 de febrero o antes se superará la emergencia. Mientras tanto, ciudadanía sigue padeciendo por las montañas de desechos.

Guillermo Herrera, secretario de Hábitat, afirmó que hasta el momento se han recolectado 9.000 toneladas de basura. Pese a que la cifra suena amplia, en unos 30 barrios de Bogotá la imagen de los desechos es desalentadora.

Los afectados manifiestan que hay malos olores, presencia de roedores y aparición de insectos que proliferan enfermedades.

Herrera explicó que unos 67 vehículos en los que se recolecta la basura fueron dañados por manifestantes. Estos no han podido salir porque tienen desde llantas pinchadas hasta frenos averiados. Los culpables quedaron en video y estas pruebas las tiene la Fiscalía, afirmó el funcionario.

¿Qué pasó con el esquema de Aguas de Bogotá?

Según Guillermo Herrera, la empresa que venía manejando la recolección de basuras fue creada “como un experimento de la alcaldía de Gustavo Petro”. Este modelo “no cumple con la ley”.

“Hay fallos que dicen que se faltó a la moralidad administrativa y se habilitó al Acueducto de Bogotá, por encima de lo que decía la ley, para que prestara un servicio hacia donde no se podía”, explicó.

Partiendo de esta base, la alcaldía de Peñalosa organizó un nuevo modelo de basuras, el cual incluye cinco empresas privadas que se encargarán de este servicio por los próximos 8 años. Estas son:



Promesa de Sociedad Futura Promoambiental Limpieza Metropolitana Ciudad Limpia Futura Bogotá Limpia Promesa de Sociedad Futura Área Limpia