Reubicación de vendedores informales del centro de Bogotá ha generado caos y hasta peleas

Desde el pasado jueves, 7 de septiembre de 2023, la situación en San Victorino, centro de Bogotá, es tensa por la reorganización de vendedores informales, los cuales se niegan a esta reestructuración. A la par, dueños de comercios formales protegen los negocios de posibles ataques. En medio de la disputa, ni formales ni informales han podido trabajar.



"Tengo tres hijos, un nieto que estoy manteniendo, no he pagado el arriendo. Llevo dos días sin trabajar, le pedimos ayuda a las autoridades, que nos ayuden, no estamos haciendo nada malo", indicó una comerciante informal.

La intención del Distrito es que los vendedores pongan sus puestos de manera organizada en estos puntos demarcados y señalizados para que no invadan la vía ni el andén, pero han tenido que usar hasta la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden – antiguo Esmad – para lograrlo.

"No vamos a negar el derecho a trabajar, lo que sí estamos haciendo es organizando, no todos aglomerados, sino poniendo algunos en otros sectores como la 11, donde puedan trabajar", explicó el alcalde local de Santa Fe, Diego Herrera.

Sin embargo, varios vendedores informales aseguran que muchos quedaron por fuera de esa distribución y, por ende, sin trabajo.

Según el Distrito, lograron caracterizar 400 vendedores de la zona, pero muchos tenían más de un puesto en el espacio público. "Vemos que esto le molesta a mucha gente porque tienen dos y tres puestos, pero solo puede tener un puesto cada vendedor, tiene que ser persona vulnerable”, indicó Alejandro Rivera, director del IPES.

Los vendedores de comida, por ejemplo, fueron reubicados en una plazoleta porque por salubridad no pueden vender comida en la calle.

Para los comerciantes formales, la desorganización de los vendedores ambulantes evita la llegada de clientes y “cada día vienen menos compradores en la medida en que no encuentran espacio”.

Los operativos han generado varios bloqueos intermitentes por parte de los vendedores informales, por lo que la movilidad en la carrera Décima en la capital de Colombia se ha visto seriamente afectada.