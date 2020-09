Tener 10 muertos y 72 heridos a bala es lo más grave en Bogotá desde toma del Palacio: Claudia López

Claudia López se refirió a las reuniones que tuvo con el presidente Iván Duque y el procurador Fernando Carrillo, a propósito de los días oscuros que ha vivido Bogotá tras la muerte brutal de Javier Ordóñez.

López reconoció que “han sido días difíciles, han sido días dolorosos para decenas de familia” e insistió en sus denuncias: “Hay evidencia de que hubo uso indiscriminado de armas por parte de algunos miembros de la Policía Nacional en contra de ciudadanos”.

Cuestionó también los actos vandálicos y recordó que los daños se pagan con los impuestos de los bogotanos.

“Hay intereses y actos criminales; no se queman 15 buses de Transmilenio por jóvenes exaltados, sino por manos criminales”, apuntó.

Asimismo, recalcó que más de 170 agentes de la Policía resultaron heridos. Para ella, tanto los de un lado como otro tienen algo en común: son jóvenes.

“Ese no es el futuro que se merecen nuestros jóvenes, el de condenarlos a una confrontación inútil que termine con sus vidas”, dijo.

Reunión con Duque

Claudia López le presentó 119 denuncias de abuso policial al presidente Iván Duque y le hizo la solicitud de sacar de la institución a todos los uniformados que hubieran incurrido en estas faltas.

“No puede ocurrir en Bogotá que haya miembros de la Policía que sigan usando el uniforme, que sigan estando armados, cuando hay evidencia de que las usaron indiscriminadamente contra jóvenes y ciudadanos de nuestra Bogotá”, señaló la mandataria.

El presidente, según contó López, le respondió que cotejará la información y dará una respuesta.

Además, la alcaldesa hizo otra solicitud: “Creo genuinamente que, para garantizar verdad y justicia, es necesario que haya un organismo independiente que establezca la verdad de lo que ocurrió. Ese organismo es la Procuraduría General de la Nación”.

También se refirió a su llamado a reformar la Policía Nacional.

“El señor presidente de la República me dijo que no consideraba que se debiera hacer una reforma legal o constitucional a la Policía. Cuando yo hablo de reforma estructural me refiero a que se reconozca -de una vez por todas- que la Policía Nacional debe ser un organismo civil, que no tenga ni formación ni operación ni fuero militar, sino un organismo civil que responde ante la ciudadanía y la justicia ordinaria”, sostuvo.

Finalmente recordó a los fallecidos de los últimos días y afirmó que la ciudad necesita un acto de reconciliación porque “lo que ha ocurrido en las últimas horas es una auténtica masacre de jóvenes en nuestra ciudad”. Se tiene previsto que sea el próximo domingo.

