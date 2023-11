Revelan escabroso audio sobre asesinato de hombre en Soacha: "Quiero que lo desaparezcan"

A la cárcel fueron enviados los tres señalados por el asesinato de hombre en Soacha. Este hecho se presentó durante la noche de Halloween y cuando la víctima caminaba de la mano con su pequeña hija.



La Fiscalía reveló audios con los que se habría planeado este crimen. También, el video que grabó un criminal que volvió al lugar de los hechos para confirmar el homicidio.

En medio de las audiencias, el fiscal del caso sostuvo que el homicidio habría sido por un tema pasional. Según las autoridades, Carlos Chirinos, horas antes del ataque, envió un audio a uno de sus cómplices advirtiendo la hora para cometer el sicariato.

"En la mañana es un visaje muy fuerte porque hay mucho policía y movimiento, tocaría hacerla por la noche. Al man sí quiero que lo desaparezcan, pero a la mujer mía que anda con él no me la toquen, no le vayan a hacer nada, nada, nada. Le ponen una nota al pirobo que diga 'por mala paga'”, dijo Chirinos en varios audios.



Uno de los delincuentes que participó en este crimen volvió al lugar de los hechos para grabar un video que constata el sicariato. “Quedó bonito ese pirobo”, dijo.

"La información en poder de la Fiscalía también determinó la posibilidad de que los procesados tenían planeado hurtar un vehículo de carga de la víctima y luego huir a Ecuador", agregó Carlos Manuel Silva, director seccional de la Fiscalía de Cundinamarca.

Los tres sujetos fueron imputados por los delitos de homicidio, porte de armas de fuego y falsedad marcaria. Pese a que no aceptaron cargos, fueron enviados a la cárcel.