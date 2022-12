Revelan fotos del apartamento donde encontraron el cuerpo de Yuliana Samboní

Noticias Caracol tuvo acceso a imágenes de la escena del crimen, que deja en evidencia la presencia de la niña Samboní en ese lugar. La primera prueba que tuvieron las autoridades fue uno de los zapatos de la menor, encontrado dentro del vehículo en el piso del copiloto. Adicionalmente, las autoridades hallaron una chaqueta de color negro sobre el mesón de la cocina del apartamento, prenda que pertenecería a Rafael Uribe Noguera.

En el baño, en el tanque del agua, las autoridades observaron las prendas de una niña. Allí también encontraron otro zapato blanco, igual al que se había encontrado en la camioneta que manejaba Uribe Noguera.

En el interior del apartamento también estaba una pulsera de color rosado de la pequeña asesinada. En el lugar además fue visualizado un frasco de aceite de cocina. Según las autoridades, el cuerpo de la niña, que fue encontrado en el cuarto de máquinas del jacuzzi, estaba cubierto de esa sustancia.

Estas pruebas, de acuerdo con la investigación, indicarían la responsabilidad de Uribe Noguera en el asesinato y abuso de la niña.

Detalles del aberrante caso

Conforme avanzan las investigaciones, trascienden dolorosos detalles de la muerte de la niña Yuliana Samboní. La Fiscalía dio a conocer que el cuerpo de la menor presentaba graves signos de tortura, mordeduras en el rostro y múltiples golpes.

De hecho, la jueza de control de garantías que legalizó la captura del sujeto y lo envió a prisión consideró que las fotografías presentadas por el ente acusador reflejan el dolor y sufrimiento que padeció la pequeña durante más de seis horas.

Los investigadores han llegado a la conclusión que Uribe Noguera estaba consciente cuando secuestró a Yuliana pues, de acuerdo con peritajes, se comprobó que consumió licor y cocaína solo después de las tres de la tarde del domingo, es decir, tiempo después de haber cometido el plagio.

El acusado, que no aceptó cargos, fue recluido este miércoles en la cárcel La Picota de Bogotá. Allí estará aislado en una unidad especial, dormirá solo, no compartirá celda, habrá vigilancia sobre los alimentos que consuma y contará con custodia incluso para salir al patio.

Uribe Noguera no aceptó los cargos por el atroz crimen contra Yuliana Samboní. Se enfrenta a tres delitos de feminicidio agravado, secuestro simple y acceso carnal violento, por los que podía pasar hasta 60 años tras las rejas.