Revelan la forma como presunto abusador en serie arrestado en Bogotá amenazaba a sus víctimas

Cayó en Bogotá un presunto abusador en serie que habría agredido sexualmente a más de 5 víctimas en el sur de la ciudad. Noticias Caracol conoció el testimonio de una de ellas, quien gracias a las autoridades escapó del hombre y ayudó con su captura.



"Yo me puse nerviosa, yo empecé a llorar, yo quería gritar y los gritos no me salían de los mismos nervios que tenía", reveló una de las víctimas del señalado abusador en serie.

Su forma de agredir a las víctimas era similar: las amenazaba con un arma y las obligaba a cometer todo tipo de vejámenes.

“Él me amenazó con un destornillador, me decía que, si yo gritaba o hacía algún gesto, él me chuzaba. Siempre mantuvo la mano en mis costillas apuntándome con el destornillador”, aseguró la joven.

La Fiscalía tiene documentados más de cuatro casos en los que Édison Javier Lara Valderrama habría agredido a algunas menores de edad.

“Fue abordada por tres mujeres más, quienes aseguraron que habían sido víctimas del mismo hombre y le recibió las respectivas denuncias en contra del presunto agresor de 34 años por, al parecer, atacarlas sexualmente de la misma forma, en hechos ocurridos en el barrio Diana Turbay y Palermo de la localidad Rafael Uribe Uribe en Bogotá”, indicó el director seccional de fiscalías en Bogotá, José Manuel Martínez Malaver.

El presunto abusador en serie aprovechaba zonas boscosas para ultrajar supuestamente a sus víctimas.

"Él abusó de mí, como abusó de otras, de muchachas muy jóvenes de 16, 20, 19 años", indicó la joven.

Sin embargo, la comunidad se unió y logró que lo capturaran en flagrancia, mientras intentaba abusar de una joven. La Policía evitó que lo lincharan.

“Nosotros sentimos que la comunidad debe ponerle atención a este tipo de cosas y no quedarse callada, el temor nos lleva a que muchas de estas cosas se sigan repitiendo y, gracias a que un acto tan patético pasa tan cerca de nuestras narices, podemos dar con este tipo para que así las autoridades puedan hacer su trabajo”, manifestó el esposo de la víctima.

Édison Javier Lara no aceptó cargos de delitos sexuales agravados y podría ser condenado a una pena superior a los 30 años de prisión de ser hallado responsable de esos abusos.