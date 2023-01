Revelan video en el que se ve a un hombre bajar antes de que carro explotara en la General Santander

Una cámara de seguridad registró el momento exacto en el que un ocupante desciende a la altura de la estación de Transmilenio de Venecia y huye.

En las grabaciones que los investigadores han obtenido se observa el paso de la camioneta gris, de marca Nissan Patrol, por la avenida principal del barrio San Carlos con un objeto blanco en la silla trasera y a alta velocidad.

Unos metros más adelante, otra cámara lo toma de frente, pero debido a los vidrios polarizados del vehículo no se aprecia si va, o no, con un acompañante.

Posteriormente, el terrorista se detiene bajo el puente de la estación de Transmilenio de Venecia, allí para unos minutos y desciende del vehículo un segundo sujeto que huye del lugar a pie.

Minutos después, José Aldemar Rojas se acerca a la entrada de la Escuela General Santander, acelera el vehículo y culmina con el fatal desenlace.

En contexto:

