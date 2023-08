Revelan videos de atraco en el norte de Bogotá que fueron clave para dar con alias Flaco

Tras la captura de alias Flaco, uno de los sospechosos del atraco en el norte de Bogotá , las autoridades revelaron las pistas que llevaron a su captura. Entre ellas, nuevos videos donde muestran qué paso durante y después del hecho delictivo ocurrido el 29 de junio sobre la carrera Séptima con calle 98.



Según la Policía, después de huir del lugar de los hechos, los dos delincuentes llegaron a un negocio de venta de hamburguesas en el mismo sector, en Chapinero. Uno de los sospechosos del fleteo ingresó al local y se sentó en una de las mesas y mientras tomaba agua hizo varias llamadas, al parecer, a otros de sus cómplices. Este sería alias el Costeño.

El otro hombre que aparece en las grabaciones es alias Flaco, quien ya fue detenido e inclusive aceptó cargos por hurto agravado y calificado y tentativa de homicidio. Este sujeto esperaba afuera del establecimiento con un morral al hombro, que, según el CTI, pertenecía a una víctima del atraco en el norte de Bogotá.

En otra cámara se observa, cuadras más adelante, que otros presuntos integrantes de la banda recogen a los dos implicados en varios carros, lo que les indicaría a las autoridades que se trata de una gigantesca red de fleteros. Según la general Sandra Hernández, comandante de la Policía Metropolitana de la capital, entre los integrantes hay algunos con anotaciones judiciales y entradas a la cárcel.

Gracias a las imágenes se pudo comprobar que ese mismo 29 de junio otra moto con dos personas a bordo también participaba del asalto. El paradero de este par se desconoce.

En medio del atraco en el norte de Bogotá, los delincuentes trataron de escapar en un taxi del que bajaron en medio de amenazas a su conductor. Aunque emprendieron la huida, metros más adelante lo dejaron abandonado.

Este hombre recordó lo sucedido aquel jueves: "Yo vi que le dispararon allá a un carro. La verdad, fue un susto muy berraco. Cuando yo vi la forma de poderme escapar, ya fue cuando el tipo se me vino de frente y me bajó del carro, y, pues como yo no me bajaba, a lo último fue cuando me dijo 'bájese que necesito el carro'. Abrió la puerta y me cogió del pelo y me salí, porque qué más".

La banda que cometió este atraco en el norte de Bogotá estaría delinquiendo en otras ciudades como Cali y Barranquilla.