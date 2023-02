Reviven entrevista de Valentina Trespalacios en la que habló de sus inicios como DJ

Valentina Trespalacios , de 21 años, era una DJ conocida en el medio de la música electrónica. Su cuerpo apareció en un contenedor de basura del barrio Los Cámbulos, en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, el pasado 22 de enero. Por el crimen fue capturado John Poulos, un norteamericano con el que la joven sostenía una relación hace cerca de un año.

Mucho ha salido a relucir por estos días de la vida de Valentina Trespalacios. Precisamente, en redes sociales circula una entrevista donde la joven habló de su carrera como DJ.

“Hace aproximadamente ocho meses inicié con mi carrera, me apasiona mucho la música y me he venido destacando en muy buenos eventos durante el periodo”, dijo Valentina al presentador Jorge Hoyos, de ColombianFashion TV.

Hoyos se refirió a Valentina como una de las mejores DJ que encontró su programa en Cartagena y le hizo varias preguntas sobre cómo empezó en el mundo de la música electrónica.

“Un día me metí a averiguar lo de la academia, me metí a estudiar, hice el curso, practiqué, practiqué, ya hasta perder el miedo porque es más de: bueno, haces algo, pero salir al público, salir a mostrarle a la gente qué es lo que tienes, el talento”, manifestó.

Valentina Trespalacios también contó cómo fue su proceso para llegar al escenario. “Miedo a ver la gente que dice de pronto si lo hago bien, si no lo hago bien, uno no confía mucho en uno. Lo bueno es que los profesores siempre lo impulsan a uno: 'tienes talento, lánzate tú puedes', y los amigos y ya”, señaló.

Asimismo, el presentador le preguntó por su participación en un evento de renombre como Black and White.

“Tener la oportunidad de tocar con artistas internacionales de muy grande calibre es genial”, expresó.

Sin duda, la partida de Valentina Trespalacios no solo la han lamentado su familia y amigos, sino una sociedad que ve con horror cómo la vida de una joven se apagó de forma cruel.

El fiscal del caso en contra de John Poulos, señalado de asesinar a la joven DJ, argumentó que este sujeto desconoció toda condición humana después de cometer el crimen.

“Recuérdese que, luego del homicidio, procedió a tratar su cuerpo como si fuera una cosa, un objeto inservible, le desconoció toda condición de dignidad humana. Su comportamiento raya en lo brutal, en lo enfermizo”, indicó.

Este jueves se reanudará a las dos de la tarde la audiencia de medida de aseguramiento en la que se definirá si el John Poulos es enviado a prisión.