RevocaroNoRevocar: hablan defensores y detractores del alcalde Peñalosa

Sergio Fernández, del Polo, y Andrés Villamizar, de Azul Bogotá, exponen los argumentos sobre la medida que busca sacar del cargo al mandatario.

Voces a favor y en contra del mandato de Enrique Peñalosa se encuentran en las calles. Mientras algunos piensan que tiene buenos planes para la capital, otros le reclaman por temas como inseguridad o el sistema Transmilenio.

Pasando el plano político, hay críticos como el concejal Hollman Morris que opinan que el alcalde “le dijo mentiras a los bogotanos. De igual forma hay posiciones como la de la concejal Ángela Garzón, quien asegura que "no se le ha permitido ejercer su plan de gobierno".

Para Morris, miembro del partido Progresista, “Enrique Peñalosa no puede seguir creyendo y echándole la culpa a Gustavo Petro después de 500 días de gobierno”.

Mientras tanto, Garzón, del Centro Democrático, considera que se le debe dar “la oportunidad de que haga su plan” y que “tenga esa visión de ciudad por la que votaron los bogotanos.

“Les mintió a los ciudadanos”: promotor de revocatoria

La iniciativa que busca retirar al alcalde Peñalosa de su mandato como alcalde de Bogotá fue generada, según gestores, por diversos temas.

Uno de ellos es el de los títulos académicos del actual mandatario. “Durante 20 años ha construido un perfil que no tiene”, dice Sergio Fernández, del comité ejecutivo nacional del Polo Democrático Alternativo.

“Les mintió a los ciudadanos”: estos son los argumentos de quienes... Pero también hablan de un impedimento técnico en el sentido de que supuestamente Enrique Peñalosa estuvo vinculado a una organización que promueve el uso de transporte en bus y que es financiada, entre otras, por una empresa cercana a Transmilenio.

Otros motivos en los que se basan son los planes de intervención sobre la reserva Van Der Hammen y la venta de la Empresa de Teléfonos de Bogotá, ETB. “En el plan de gobierno no se lo dijo nunca a nadie”, recalca Fernández.

Se ha avanzado en seguridad, malla vial, metro y salud: defensor del alcalde

El director de la fundación Azul Bogotá, Andrés Villamizar, justifica que el mandatario bogotano ha cumplido con cuatro temas puntuales durante su gobierno.

Asevera que en Bogotá los índices de seguridad han disminuido al mismo tiempo que las denuncias han aumentado. Resalta que esto se debe a que las víctimas confían más en la acción de las autoridades.

“Enrique Peñalosa lanzó diez Centros de Atención Prioritarias en Salud (CAPS) de los cuarenta con los que se comprometió”, expresa Villamizar refiriéndose al tema de salud.

Peñalosa está cumpliendo: detractores de revocatoria resaltan cuatro... Respecto a la malla vial, Villamizar dice que en 2016 se taparon 30.000 huecos. Además, indica que al construir el metro de forma elevada se ahorrarán recursos.

Detractores critican que, durante la campaña, Enrique Peñalosa no reveló que vendería la ETB. Frente a este señalamiento, el director de Azul Bogotá resumió que “no se puede pretender que en un programa de gobierno esté consignado absolutamente todo lo que va a hacer”.