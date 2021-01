Revocatoria de Claudia López: ¿quién está detrás del movimiento que quiere tumbar a la alcaldesa?

La tarde de este 25 de enero es un día clave para que la alcaldesa Claudia López defienda su gestión ante los magistrados del Consejo Nacional Electoral luego de que la Registraduría reconociera al Movimiento Ciudadano Revocatoria Claudia López, dirigido por el empresario y excandidato al Senado por el Centro Democrático José Miguel Santamaría.

"Tanto el comité promotor como la alcaldesa Claudia López tendrán una hora para exponer los argumentos en su defensa. Estas audiencias se llevan a cabo en ocasión de una orden de la Corte Constitucional, quien señaló no solamente el derecho de defensa del mandatario que se pretende revocar, sino el derecho a la información de los ciudadanos que en el futuro puedan votar", explicó el presidente del CNE, Hernán Penagos.

El movimiento ciudadano está en desacuerdo con el manejo de la pandemia por parte del Distrito, y alega que la alcaldesa no ha cumplido con su plan de gobierno.

El director de la intención de revocatoria a Claudia López aseveró que "hay problemas en términos de meritocracia, no se han cumplido las normas de meritocracia que ella dijo. Segundo, se sigue construyendo en los humedales, que también ella se había comprometido a no construir en los humedales. También no ha habido la suficiente difusión de declaraciones de renta y conflicto de interés de los funcionarios de la Alcaldía".

Para el representante a la Cámara por el Partido Verde Mauricio Toro este proceso de revocatoria no tiene sentido porque la alcaldesa “ha sobrecumplido”.

Si un mandatario no quiere asistir a la audiencia puede enviar un delegado. La no asistencia no tiene ninguna implicación jurídica.

El Consejo Nacional Electoral explicó que una vez surtida la audiencia pública, en los tres días siguientes la Registraduría autorizará al comité inscriptor para la recolección de firmas en un plazo de 6 meses.

Según lo estipulado deberán presentar por lo menos 332.000 firmas, que corresponden al 30% de la votación obtenida por Claudia López cuando ganó la Alcaldía de Bogotá con 1.108.541 votos.

El tope máximo que puede gastar el movimiento ciudadano en la revocatoria, según esta resolución, son 1.578 millones de pesos y ellos mismos serán los encargados de conseguir los recursos.