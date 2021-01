Revocatoria de Claudia López: siga en vivo la audiencia de la alcaldesa de Bogotá

La Registraduría General de la Nación otorgó el reconocimiento al Movimiento Ciudadano Revocatoria Claudia López , que busca que la actual alcaldesa de Bogotá salga de su puesto.

Este movimiento, liderado por un excandidato al Senado del Centro Democrático, alega que la mandataria no debe continuar por su manejo a la situación derivada de la pandemia y supuestos incumplimientos en su plan de gobierno, entre otros.

Tanto el comité que busca la revocatoria como la alcaldesa Claudia López tendrán una hora para presentar sus argumentos ante el Consejo Nacional Electoral.

"Hay problemas en términos de meritocracia, no se han cumplido las normas de meritocracia que ella dijo. Segundo, se sigue construyendo en los humedales, que también ella se había comprometido a no construir en los humedales. También no ha habido la suficiente difusión de declaraciones de renta y conflicto de interés de los funcionarios de la Alcaldía", dijo el director del movimiento, José Miguel Santamaría.

¿Qué viene después?

El CNE explicó que una vez surtida la audiencia pública, en los tres días siguientes la Registraduría autorizará al comité inscriptor para la recolección de firmas en un plazo de 6 meses.

Según lo estipulado deberán presentar por lo menos 332.000 firmas, que corresponden al 30% de la votación obtenida por Claudia López cuando ganó la Alcaldía de Bogotá con 1.108.541 votos.

El tope máximo que puede gastar el movimiento ciudadano en la revocatoria, según esta resolución, son 1.578 millones de pesos y ellos mismos serán los encargados de conseguir los recursos.