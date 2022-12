Revocatoria de Peñalosa: ¿qué viene tras el aval de la Registraduría?

La decisión para que siga o se frene la iniciativa quedó en manos de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral.

El jueves, la Registraduría dio aval para que continúe la revocatoria del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, pues los comités promotores alcanzaron el número de firmas que exige la ley.

Registraduría Nacional avala firmas para proceso de revocatoria del... Ahora bien, desde hace vario meses el Consejo Electoral estudia si hubo o no irregularidades relacionadas con la violación de topes y presuntas transacciones no registradas en el proceso de recolección de firmas.

“Así fuera cierto que hubiera alguna irregularidad, eso no puede obstaculizar un proceso de participación ciudadana, como lo es la revocatoria de mandato del alcalde mayor de Bogotá”, dijo Flor María Hernández, contadora del comité promotor.

“Frente a esos estados financieros, un perito del Consejo Nacional Electoral encontró serios reparos que nosotros pensamos ameritan una investigación más a fondo”, sostuvo, por su parte, Andrés Villamizar, director de la Fundación Azul Bogotá.