Ricardo Carvajal, detenido por carro bomba, deberá responder por terrorismo y homicidio agravado

Es señalado de participar en el atentado a la Escuela General Santander de Bogotá. En Paloquemao se lleva a cabo las audiencias preliminares.

Custodiado por hombres de la Sijín de la Policía, hacia las siete de la mañana ingresó al complejo judicial de Paloquemao Ricardo Andrés Carvajal, señalado por la Fiscalía de ser el vínculo entre los autores intelectuales y el autor material del atentado perpetrado en las instalaciones de la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander en Bogotá.

Un celular, el manual de combatientes primera fase de instrucción y overoles fueron encontrados por los investigadores en los allanamientos a la residencia donde estaba Carvajal. Estos elementos fueron presentados para legalización ante el juez 58 de control de garantías en audiencia reservada.

Desde el celular, según la Fiscalía, Carvajal habría realizado la llamada en la que, al parecer, aseguraba haber sido responsable del atentado.

Los investigadores, además, tienen en su poder varios audios en los que habría quedado en evidencia la forma en la que se planeó y ejecutó la explosión del carro bomba.

Carvajal fue capturado en la madrugada de este viernes en el centro de la capital y trasladado al complejo judicial en donde aseguró ser inocente.

“Inocente, inocente, me están acusando de algo que no cometí”, dijo Carvajal durante la diligencia judicial.

“Hay muchas cosas que por lo menos para nosotras son muy bizarras. Él estaba con nosotras”, asegura Nicole.

Investigadores revelaron que Carvajal había realizado un proceso de selección para ingresar como voluntario a los Bomberos en julio del año pasado, el cual no aprobó según este comunicado: “Proceso que no aprobó por temas académicos. En este tiempo se caracterizó por ser una persona respetuosa y trabajadora en equipo”.

En las próximas horas, la Fiscalía le imputará los delitos de terrorismo y homicidio agravado.

