Rifirrafe entre el alcalde Enrique Peñalosa y la Personería de Bogotá por tala de árboles

El mandatario de los capitalinos aseguró que la responsabilidad de un accidente por la caída de un árbol será de la entidad.

Por su parte, la personera de Bogotá, Liliana Mantilla, replicó duramente a Peñalosa y aseguró que “me parece que el alcalde lo que está haciendo es irse por las ramas y no tomar de manera seria y responsable la advertencia y el llamado que le estamos haciendo, que no es una obligación”.

La funcionaria también se refirió a la directora del Jardín Botánico, encargada de la intervención y tala de los árboles “que representan riesgo”.

“Ella vive entre las ramas porque no ha prestado atención y ha tergiversado esta solicitud de reevaluación de la necesidad que generó el contrato”, añadió Mantilla.

Según la Personería, el Distrito aún no ha socializado los estudios para determinar qué árboles deben ser talados. En concepto de ese organismo de control, por el contrario, se están es erradicando todos los árboles que intervienen en el proyecto paisajístico.

