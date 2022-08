Robaban a conductores de plataformas para gastarse la plata en rumba y así los cogieron

Cuatro delincuentes capturados y uno buscado por Interpol en cerca de 200 países deja la redada de la Policía contra una banda dedicada a robar y secuestrar conductores de plataformas en Bogotá. Casi 100 víctimas le atribuyen a la organización criminal.

Alias ‘el Flaco’, de 22 años, es reconocido entre los integrantes de la banda y las víctimas como el jefe organización delincuencial. Como lo cuenta una conductora que fue a recoger unos pasajeros en la localidad de Barrios Unidos, en el occidente de la capital, y fue víctima de los ladrones.



“Había un chico y una chica, el muchacho se subió. Tan pronto se subió al vehículo me abordó con un arma, me dijo que no me iba a pasar nada, pero que tenía que hacerle caso en todo lo que él dijera”, relató.

Desde ese momento, aseguró la mujer, quedó secuestrada por la banda durante casi dos horas, mientras se movilizaban hacia el sur de la ciudad. En la noche, la encontraron tirada en un oscuro callejón de Bosa.

“Tengo 47 años, entonces no tengo trabajo estable, así que esta era una muy buena opción de trabajo”, comentó.

Una opción que también tomaron varias madres de familia, como ella, para sostener a sus hijos, pero que esta banda frustró luego de secuestrarlas y torturalas, como lo cuenta un investigador que infiltró la organización y que reveló que muchas afectadas se negaron a denunciar lo que les sucedió.

“Primero que todo, porque si tenían el vehículo asegurado, la aseguradora nunca les va a responder si estaban trabajando por medio de las plataformas. Segundo, el temor a denunciar, ya que temen que les pase algo”, dijo el investigador.

Las rumbas de los atracadores fueron claves en la investigación.

“Siempre con el dinero que recolectaban de los hurtos se iba a las fiestas, a los antros”, manifestó.

Fiestas donde los agentes infiltrados identificaron a los integrantes de la banda y sus escondites.

“Cuatro personas han sido capturadas, igualmente a una persona se la he emitido circular azul por ubicación, ya que está fuera del país. Se le sindican de los delitos de hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas de fuego, secuestro”, explicó el coronel Helbert Benavides, subcomandante de la Policía de Bogotá.

La Policía aseguró que en los últimos tres meses ha desarticulado cinco bandas dedicadas al hurto de carros en Bogotá y ha capturado a cerca de 80 personas.