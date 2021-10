Robaban celulares en Bogotá y se daban la gran vida en el extranjero

La Policía capturó a seis integrantes de una banda dedicada al robo de celulares mediante cosquilleo en buses de transporte público, incluidos los de Transmilenio, en Bogotá .

“Cuando me subí, yo me fui corriendo hacia la mitad del bus y estas personas se fueron corriendo, acercándose hasta que me fueron apretando. Ellos se bajaron. En el momento, yo llegué a buscar el celular para mirar la hora y ya no lo tenía”, dijo una de las víctimas.

Esta persona anotó que ese día no fue la única víctima del robo de celulares.

“Siempre a la misma hora se suben, son varias personas, son muy bien vestidas”, anotó.

Luego del ejecutar el robo de celulares en el sur de Bogotá, buscaban a los compradores de esos aparatos, según evidenciaron las autoridades a través de interceptaciones telefónicas.

Con el dinero recaudado por las docenas de celulares de alta gama que se robaban a la semana, la banda, conformada por un clan familiar, se daba la gran vida en el extranjero.

“Aprovechando las horas pico de Bosa y Kennedy, estos individuos se subían a los vehículos, aprovechaban la cantidad de personas que habían en el mismo para empezar a esculcar a los pasajeros y hurtarles especialmente sus teléfonos”, dijo el general Fernando Murillo, director de la Dijín.

Con denuncias y videos, las autoridades lograron identificar a los delincuentes.

“Sus cabecillas, alias ‘Chiringo’ y alias ‘Lucho’, eran los que identificaban el perfil de la víctima, los marcaban para que posteriormente alias ‘Pollina’ fuera el que extrajera el teléfono”, explicó el general Murillo.

Entre los seis capturados también está alias ‘la Cucha’, madre de los jefes de la banda y encargada de recibir los teléfonos robados y llevar la contabilidad de la organización criminal.