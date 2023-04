Robaron a clientes en restaurante de Bogotá y huyeron en el carro de una de las víctimas: hay video

Los clientes de un restaurante en Bogotá no pudieron comer tranquilos por culpa de los ladrones, que los acorralaron y, además de robarles todo lo que tenían, también les pidieron las llaves de los carros para huir en uno de ellos.

Uno de los habitantes del barrio Minuto de Dios, localidad de Engativá, en el noroccidente de la ciudad, relató que los hechos ocurrieron el pasado viernes 14 de abril.

“Era más de la medianoche y llegaron unos individuos con armas cortopunzantes y con revólveres, entraron, intimidaron a todos los que estaban ahí, les quitaron sus celulares, las pertenencias de valor y no se conformaron con eso”, manifestó.

“También pidieron las llaves de los vehículos y se llevaron un vehículo porque esta es la vía principal de entrada al Minuto de Dios y del comercio”, señaló sobre el robo en un restaurante de Bogotá.

Publicidad

Pese a esta denuncia, el mayor Juan David Arango, comandante de la estación de Policía de Engativá, sostiene que “realmente sí se ha presentado una reducción en cuanto a hurto a personas, hurto a comercios y también tenemos un fortalecimiento bastante importante frente a temas de frentes de seguridad y la red de cuidado ciudadano”.

“Es más, dada la real importancia que tienen estos casos para nosotros, estamos adelantando una operación bastante importante frente a una estructura que se denomina Los Maestros, que se están dedicando al hurto de residencias con una modalidad de atraco y estaban utilizando vehículos también hurtados para adelantar este tipo de ilícitos”, detalló.

Aunque las autoridades insisten en que robos como el de un restaurante de Bogotá han disminuido, el hurto de automotores está disparado en más del 12%.

Publicidad

Otro asalto en Bogotá

Y es que no es el único atraco que se ha registrado en la capital colombiana.

El pasado 13 de abril, se conoció el caso de un grupo de delincuentes que torturó física y psicológicamente a una familia que se encontraba departiendo en su casa en un conjunto del sector de Guaymaral, en la localidad de Suba.

Eran cinco hombres y una mujer los que perpetraron el asalto.

“Nosotros nos encontrábamos en la vivienda y escuché la apertura de la puerta. Inmediatamente de eso, me encuentro a seis sujetos fuertemente armados, los cuales me intimidan y me reducen, inicialmente a mí, posteriormente toman a mi familia, a mi esposa, mis dos hijos y los reducen. Nos acuestan boca abajo, nos atan de pies y manos y comienzan todo el saqueo durante aproximadamente una hora diez minutos, una hora treinta”, contó una de las víctimas.

Publicidad

El momento más aterrador lo vivió un niño de 11 años que suplicaba para que no golpearan a su padre.

Los delincuentes tomaron al menor de edad “del pelo, le empiezan a hacer un recorrido por la casa y lo empiezan como a insultar, a agredir, a golpear para que vaya indicando qué elementos hay en la casa para extraerlos. Y pues obviamente él va accediendo a todas las peticiones en pro de proteger la familia”, narró el papá.