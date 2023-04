Robo a casa en Guaymaral: vea el video del momento en el que los criminales ingresaron al conjunto

Momentos de verdadero pánico vivió una familia en el sector de Guaymaral, norte de Bogotá, por cuenta de delincuentes . Los hampones ingresaron de manera violenta a su vivienda mientras los ocupantes se encontraban descansando.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento en el que los ladrones irrumpieron en la casa en la que habitan dos adultos y dos menores de edad.

“Ingresan seis personas, una de ellas era una mujer. Estaban fuertemente armados. A la primera persona que intimidan es a mí, después reducen a mis hijos y a mi esposa. Nos acuestan boca abajo, nos atan de pies y manos y comienzan el saqueo”, dijo uno de los afectados.

Los ladrones se valieron de armas de fuego y cuchillos para amedrentar a la familia.

“Comienzan a intimidar a mi hijo, diciéndole que me van a matar. Me golpean fuertemente. Cuando me ve golpeado y botando sangre el niño empieza a acceder y a mostrar dónde están las cámaras, las cosas de su mamá y la tecnología”, complementó.

Luego de una hora de permanecer en la casa, los criminales se fueron en tres vehículos.

“Nuestra inteligencia judicial despliega un grupo especial para comenzar a recopilar todos los videos de estos sujetos”, dijo el coronel Sergio Bayona, comandante de la Estación de Policía de Suba.

Cabe destacar que todo el hurto quedó registrado en las cámaras de seguridad de los vecinos, ya que las de las víctimas tuvieron que ser desactivadas por orden de los criminales.

Por ahora, la familia se encuentra recibiendo tratamiento psicológico de carácter particular, puesto que la situación les ha resultado bastante traumática, especialmente a los menores de edad.

"Nos ha tocado buscar apoyo con psicólogos y psiquiatras para llevar este momento tan difícil”, concluyeron las víctimas.

