En robo a Conferencia Episcopal estarían implicados una exempleada y dos policías

La Fiscalía y la Policía capturaron a nueve sospechosos de haber cometido el cinematográfico robo a la sede de la Conferencia Episcopal en Bogotá el pasado mes de marzo. Los investigadores revelaron en audiencia detalles de la investigación.

Entre los detenidos está una exempleada de la Conferencia Episcopal, dos patrulleros y seis particulares.

Según la Fiscalía, los delincuentes les apuntaron con armas a quienes estaban el lugar, “luego fueron trasladados al primer piso, allí les pidieron los celulares y los ubicaron en un rincón por espacio de una hora o más”.

Los investigadores, además, analizaron las cámaras de seguridad de varios conjuntos residenciales durante cuatro meses, donde registraron los movimientos de varios vehículos, al parecer oficiales, y que habrían sido utilizados en el robo.

Entre ellos había una camioneta que “es de la Fiscalía General de la Nación”, dijeron durante la audiencia.

Para la Fiscalía hubo complicidad de integrantes de una patrulla motorizada.

Una de las víctimas dijo que uno de los presuntos agentes implicados en el robo a la Conferencia Episcopal “me tira al piso, yo pongo resistencia y me pega una patada en el muslo izquierdo y me pone un arma de fuego en la nuca y me deja bocabajo en el piso. Ahí duro unos 20 minutos. Luego uno de los policías me para, me sienta en una silla, me amarra los pies con cinta y las manos atrás con cinta también, me hace agachar la cabeza y el policía me dice ‘quieto, levanta la cabeza y le pego su tiro’”.

El ente judicial agregó que tras el millonario hurto, los sospechosos habrían escondido el dinero en un taller y una ebanistería a pocas cuadras de la Conferencia Episcopal.