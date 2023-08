Robo en Bogotá: ladrones se metieron a vivienda de un comerciante y terminaron en un hospital

Un robo en Bogotá terminó en un caso de justicia por mano. La historia indignó a los habitantes del barrio en donde ocurrió, ya que los ladrones fueron señalados por sus víctimas de querer abusar sexualmente de una de ellas.

En Bogotá, un comerciante denunció haber sido víctima de dos ladrones a quienes se enfrentó cuando la situación se puso crítica al momento de que entraron a su casa y robaron 20 millones de pesos. Los hechos ocurrieron en el barrio Tejar de la localidad de Puente Aranda.

“Ingresaron a la habitación, comenzaron a inmovilizarme y a querer hacer tocamientos a mi esposa, me habían amenazado que iban a quitarme la vida a mí y a mi pareja... No he podido regresar a mi apartamento ni nada, porque no tengo las garantías, ninguna seguridad que me den y mi vida sigue en peligro”, aseguró la víctima.

Según su testimonio, los ladrones querían abusar sexualmente de su compañera sentimental.

“Ella se siente muy insegura, siente miedo de salir, siente miedo de que nos vuelva a pasar algo, que esa banda criminal atente contra nuestras vidas”, anotó.

La víctima logró liberarse de los atracadores y pedir ayuda gritando por la venta. Los vecinos acudieron a ayudar.

“Apenas yo salí a pedir ayuda, ahí los bandidos bajaron del apartamento, la comunidad estuvo presta a ayudar”, indicó.

Los señalados ladrones y presuntos abusadores sexuales fueron capturados e ingresados a un hospital por los golpes.

“Fueron conducidos al hospital Santa Clara por la gravedad de las lesiones y dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto agravado, acto sexual violento y violación de habitación ajena”, informó el coronel Javier Gallego, comandante operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía de Bogotá.

La víctima pide acciones prontas a la Fiscalía con base en su testimonio, para que actúe en contra de los delincuentes.