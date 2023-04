Robo en Guaymaral: niño de la casa pidió a los ladrones no golpear a sus padres

Víctimas del robo en Guaymaral en el que seis delincuentes amordazaron a una familia en su propia casa contaron detalles del pánico que sufrieron en esas angustiantes casi dos horas. Según ellos, eran cinco hombres y una mujer los que perpetraron el asalto que parece sacado de una película.

“Nosotros nos encontrábamos en la vivienda y escuché la apertura de la puerta. Inmediatamente de eso, me encuentro a seis sujetos fuertemente armados, los cuales me intimidan y me reducen, inicialmente a mí, posteriormente toman a mi familia, a mi esposa, mis dos hijos y los reducen. Nos acuestan boca abajo, nos atan de pies y manos y comienzan todo el saqueo durante aproximadamente una hora diez minutos, una hora treinta”, contó el hombre a Noticias Caracol.

Una de las escenas más angustiantes de este robo en Guaymaral, localidad de Suba, la vivió con su hijo de 11 años: “Él trata de mediar un poco la situación en vista de que me empiezan a golpear. Dice que no es necesario utilizar la violencia, que se lleven absolutamente todos los bienes y que mantengan la calma, que no que no nos sigan agrediendo”.

En ese momento, “lo toman del pelo, le empiezan a hacer un recorrido por la casa y lo empiezan como a insultar, a agredir, a golpear para que vaya indicando qué elementos hay en la casa para extraerlos. Y pues obviamente él va accediendo a todas las peticiones en pro de proteger la familia”, siguió con su relato el padre.

Después de esto, explica que su hijo “particularmente está muy afectado y bajo el apoyo psicológico de profesionales de la salud por todo el tema, el trauma y el postrauma que tiene”.

El hombre de familia dice que después del robo en Guaymaral están "intentando volver a hacer una vida normal, intensificando todas las medidas de seguridad y brindándole todo el apoyo a la familia, pero pues realmente la afectación emocional es muy fuerte”.

Por ahora confían en que las cámaras de seguridad del sector, algunas de muy buenas definición, sirvan para individualizar a los delincuentes que, según las víctimas, portaban prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.