Robó escuela de conducción y se devolvió para raparle celular a usuario

En el colmo del descaro, un ladrón que había robado en una academia de conducción se devolvió sobre sus pasos y le rapó el celular a una persona que aguardaba en una sala de espera. El delincuente, que intimidó a su víctima con un arma de fuego, ya había asaltado al dueño del establecimiento.

“El delincuente entra al establecimiento, se dirige a mi oficina. Saca una pistola, me intimida de muerte y me dice que le entregue el dinero, un reloj y un anillo avaluado en más o menos 5 millones de pesos”, narró el propietario de la Academia.

Pese a la acción de las autoridades, el dinero hurtado que según la víctima ascendía a más de 4 millones de pesos, así como el anillo, no aparecieron. Lo único que pudo recuperar fue su celular.

El comandante de la Policía de Kennedy informó que el delincuente, junto a su presunto cómplice, fueron detenidos cuando intentaban huir en un taxi. “Uno de ellos presenta anotaciones por hechos criminales”, declaró el coronel Jámer Ocampo.