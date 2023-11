Rock al Parque 2023: todo lo que debe saber para asistir al festival

Una vez más, como cada año desde 1995, en Bogotá se lleva a cabo Rock al Parque, uno de los festivales de rock y metal más importantes de Latinoamérica. Este evento, organizado por la Alcaldía de Bogotá, reúne a los amantes de los mencionados géneros musicales para escuchar a artistas conocidos y emergentes de forma totalmente gratuita.

Usualmente, Rock al Parque se llevaba a cabo en julio, pero desde el año pasado el evento se pasó a noviembre. Este 2023 se realizará el puente festivo del 11, 12 y 13 de noviembre y tendrá lugar en el Parque Metropolitano Simón Bolívar.

“Contamos las horas para uno de los eventos musicales más esperados de Bogotá y Latinoamérica, el Festival Rock al Parque 2023, el último de los festivales al parque de este año en la capital. El 11, 12 y 13 de noviembre se darán cita en el Parque Metropolitano Simón Bolívar miles de amantes del rock en todas sus formas, géneros y expresiones”, asegura la Alcaldía de Bogotá.

Se espera que asistan más de 70.000 personas a cada uno de los días del evento, por eso, si piensa asistir es recomendable que lo planee para que pueda disfrutar de un buen momento escuchando bandas y solistas en vivo.

Estas son algunas recomendaciones para que disfrute de Rock al Parque sin complicaciones:

1. Revise la programación

Conocer y definir las bandas que le interesa escuchar lo puede ayudar a definir sus horarios y como movilizarse dentro del evento. Recuerde que en el Parque Simón Bolívar habrá 3 tarimas: Escenario Plaza, Escenario Bio By IBIS y Escenario by Radiónica.

En cada escenario se presentarán bandas en simultáneo. Revise la programación para que no se pierda a sus favoritas.

2. Planee su ruta

Al ser un evento masivo, la movilidad se complica. Recuerde que la Secretaria de Movilidad de Bogotá dictó medidas para garantizar el acceso a Rock al Parque. Entre ellas, hay tres cierres viales y algunos desvíos. Consulte las disposiciones para evitar inconvenientes.

Antes de asistir al evento, defina el medio de transporte que usará para llegar y planee su ruta. Si no va a Rock al Parque, pero sí tiene otros planes dentro de la ciudad, evite transitar por la zona aledaña al evento.

3. Use ropa cómoda

Su estilo y personalidad es muy importante para hacer del festival un lugar que celebre el buen rock, pero no olvide que la comodidad también debe ser un factor a considerar. Para Rock al Parque se recomienda usar zapatos cómodos y que pueda exponer en cualquier terreno, pues en el parque podrían ensuciarse.

En cuanto a las prendas, además de ser cómodas, revise que estas no tengan elementos que puedan causarle daño a usted o a otros. En medio de la multitud, algún accesorio podría dañar a otra persona sin intención, así que es mejor prevenir.

4. Revise las condiciones climáticas

El clima de Bogotá puede ser muy volátil. Revise el tiempo y los pronósticos de lluvia o granizo el fin de semana para que pueda usar ropa que vaya acorde.

5. Revise lo que puede o no ingresar a Rock al Parque

Para garantizar la sana convivencia dentro del evento, la Alcaldía publicó una lista de elementos que puede o no ingresar al parque. Revísela para que no tenga inconvenientes a la entrada de Rock al Parque, de lo contario se le prohibirá el ingreso.

Lo que sí puede ingresar a Rock al Parque: Ponchos para la lluvia, maletas pequeñas, sombrillas pequeñas, gorras, gafas de sol y bloqueador.

Lo que no se puede ingresar a Rock al Parque: camisetas, gorras y elementos alusivos a equipos de fútbol, mascotas, cigarrillos, sustancias alucinógenas, bebidas alcohólicas, alimentos y bebidas, cuchillos, armas, cadenas, carpas de camping, bicicletas, patines, tablas, patinetas, drones y cámaras de video profesionales.