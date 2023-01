Rompevidrios amenazaron con apuñalar en la cara a una niña si su mamá no entregaba el celular

La mujer conducía por la calle 127 con carrera 19 cuando fue abordada por los ladrones. El testimonio de la víctima es desgarrador.

“Abro un poco la ventana para darle las monedas y la comida e inmediatamente este ladrón me dice: ‘abra y me entrega el celular, que ya lo vimos, si no quiere que le demos una puñalada en la cara, señalando a mi hija”, narra Ana Milena Hoyos.

Y continúa: “Terminé de bajar la ventana, le entregué mi celular y seguido a esto empieza a decirme ‘deme la plata’. Empieza a gritarme ‘la vamos a seguir’”.

Al final, cuenta que se quedó congelada y lo único que alcanzó a decir fue “señor, que Dios lo bendiga”.

El video del asalto se hizo viral. Ante la denuncia, las autoridades respondieron.

“Este lugar lo estamos interviniendo con el fin de minimizar esta situación”, aseguró el coronel Roberto Carlos Sánchez, comandante de la Policía de Usaquén.

Se estima que en Bogotá hay 16 puntos críticos donde operan los rompevidrios.

En contexto:

El cambuche de los rompevidrios: en una montaña de Bogotá ocultaban armas de juguete y bolsos