Sabían que tenían COVID-19 y aun así abordaron vuelo hacia Colombia

Dos nuevos casos de viajeros que incumplen la medida de no viajar a Colombia si tienen el virus del COVID-19 fueron detectados este lunes.

Dos mujeres de nacionalidad colombiana, y provenientes de Cancún, subieron a un vuelo con destino a Colombia, pese a tener una prueba PCR positiva.

El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, mostró su molestia no solo con estas personas sino con la aerolínea que permitió el embarque.

“Nos preocupa porque esto demuestra una falta de compromiso no solo de los viajeros que abordaron un vuelo, no obstante tener una prueba positiva, sino también de las aerolíneas. Claro que nos dimos cuenta acá en Bogotá e hicimos inmediatamente el aislamiento de los pacientes, hicimos el cerco epidemiológico, recomendamos e hicimos la limpieza y esterilización de la aeronave respectiva; pero no puede ser que las aerolíneas en el punto de embarque hayan dejado abordar a este tipo de personas”, dijo Gómez.

Estos dos casos se suman a otros tres pasajeros colombianos con COVID-19 que fueron detectados a su llegada a Bogotá, el pasado viernes. También a otros cuatro extranjeros en iguales circunstancias.

Por ahora, se estudia el caso de las colombianas para definir si se aplican sanciones a la aerolínea que las transportó.