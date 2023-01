“Sacó sus partes íntimas y empezó a tocarse”: mujer denuncia que conductor del SITP la acosó

Afirma que se demoró en dejarla bajar. Según le dijeron otros compañeros del chófer, no sería la primera vez que pasa.

El hecho ocurrió hacia las 10:00 a.m. cuando la mujer, que se dirigía a su trabajo en Ciudadela Colsubsidio, se subió al bus del SITP que sale desde Bachué.

“Fuimos más o menos hacia el parque de Santa Bárbara y aquí el conductor se quita el cinturón, saca sus partes íntimas y empieza a tocarse”, relata la mujer, a quien se le protegió la identidad.

Luego, cuenta, se fue a la parte de atrás y le pidió al hombre que la dejara bajar, pero este inicialmente se negó.



“Él no me dice nada, simplemente sonríe, vuelve a saltar el torniquete, va a la silla del conductor y me deja bajar, pero no en un paradero autorizado”, asegura.

Agrega que al poner la queja en el respectivo paradero le respondieron: “No podemos parar la operación por este hecho”.

Transmilenio anunció que el caso está en investigación, pero quien debe responder, principalmente, por lo sucedido es la concesionaria.

