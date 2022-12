Salen de circulación más de 400 buses del SITP en Ciudad Bolívar

Transmilenio suspendió operación de 25 rutas asignadas al Concesionario SUMA porque este no renovó pólizas de seguro. Más de 165 mil usuarios están afectados.

Las rutas cubrían el 50% de la demanda total de la localidad de Bogotá, por lo que muchos ciudadanos se vieron obligados a caminar para intentar conseguir transporte.

El servicio quedó suspendido después de la medianoche de este miércoles 11 de octubre.

Según la empresa de transporte, es obligación del concesionario “mantener vigente la póliza de seguro de responsabilidad civil contractual y extracontractual, de cumplimiento y demás seguros previstos en la normatividad legal y en el citado contrato para amparar el servicio y la flota”.

Sin embargo, sostuvo, la organización no ha cumplido con dicho requerimiento.

En su respuesta, SUMA aseguró que la medida “no hace más que agravar lo que ya se había advertido en diferentes oportunidades (…) por todos los concesionarios”.

“Con la decisión contra derecho de Transmilenio S.A., la posibilidad de conseguir la póliza de cumplimiento no se facilita, sino que por el contrario se vuelve prácticamente imposible”, explicó.

Asimismo, dijo temer que esta medida “pueda resultar en graves afectaciones de orden público y en riesgos para la integridad de usuarios del sistema”.

Los barrios más afectados con la suspensión de las rutas son San Francisco, Arborizada Alta, Potosí, Grupos, Lucero, Compartir, La Joya y Vista Hermosa.

