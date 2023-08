Salvaje anda suelto en Cedritos: apuñala a personas sin mediar palabra

Los habitantes del barrio Cedritos no están tranquilos debido a la presencia de un sujeto que está apuñalando a quien se encuentre. Según las denuncias, ha herido a conductores de carros, a motociclistas y en su fechoría más reciente agredió a un joven que iba trotando.



“Esto sucede el lunes 31 de julio. Salgo de mi casa a las 5:30 a.m. y una cuadra antes de llegar a la carrera novena me encuentro con este tipo, yo lo veo y se me hace común y corriente. Yo sigo mi camino y justo cuando nos encontramos los dos el tipo me pega con un arma blanca. Yo volteo a mirar a ver si el tipo sigue corriendo o qué hace, pero él sigue caminando normal”, contó Juan Sebastián Angulo.

Al verse herido, el ciudadano entra a un establecimiento del barrio Cedritos para pedir prestado el baño y limpiarse la sangre de la cara. “Pensé que no era tan grave, pero estaba muy profunda la herida. Yo llamo a mi mamá, nos vamos de una a urgencias y ahí nos dicen que hay que hacer operación”, prosiguió en su relato.

Por este insólito ataque Juan Sebastián requirió 28 puntos de sutura y recibió ocho días de incapacidad.

Para evitar que otra persona sea víctima de estos ataques envía un mensaje a la Policía para que capturen al salvaje de Cedritos: “Que por favor nos ayuden, a cualquier persona le puede pasar. En videos se puede ver que no solo fue a mí, también a alguien en un carro, en una moto y a otra persona por la espalda. Eso le puede pasar a cualquiera”.

Según los médicos, la herida provocada a Juan Sebastián estuvo a poco de causarle problemas de movilidad en el rostro, lo que evidencia la agresividad con la que actúa el delincuente y la necesidad de capturarlo de inmediato.