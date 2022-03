Salvaje intento de atraco a taxista quedó registrado en video: ojo a la cara de este ladrón

El intento de atraco a taxista en la localidad de Usme, sur de Bogotá, quedó captado por una cámara que tenía el vehículo. En las imágenes se ve cómo el ladrón saca un cuchillo y lanza peligrosos ataques tras el forcejeo con la víctima.

La pesadilla para el taxista inició en el sector de Galerías, donde accedió a un servicio. Se aproximaba a la zona de Santa Librada, en medio de un viaje aparentemente tranquilo, pero todo cambió cuando llegó la hora de cobrar.

Durante varios segundos el taxista fue amenazado de manera violenta, inclusive el ladrón le alcanzó a dañar un poco la camisa. Sin embargo, en medio del forcejeo, la víctima evitó que se le llevara el celular y el delincuente se bajó.

Milagrosamente, el ladrón no logró propinarle herida alguna. El propio taxista narró lo sucedido: “Llegó a un punto donde es un paso como de herradura, no pasan carros, solo personas, entonces ahí no hay modo de echar uno reversa y perseguirlo”.

La Policía le confirmó a Noticias Caracol que está tras la pista de este ladrón del atraco a taxista y descartó que haya sido capturado, puesto que circuló un video donde supuestamente había sido aprehendido.