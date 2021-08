Salvavidas del Concejo de Bogotá para Transmilenio: ¿una victoria pírrica?

Tras una controvertida y cuestionada sesión en el Concejo de Bogotá, fueron aprobados los 1,8 billones de pesos necesarios para garantizar la operación de Transmilenio y la inversión social en la capital en medio de la pandemia.

Aunque la administración de Claudia López desde el inicio contó con las mayorías para aprobar este proyecto, su trámite no fue nada fácil.

Lo aprobado por el Concejo de la ciudad fue una partida presupuestal de 1,9 billones de pesos, de los cuales 671 mil millones irán a programas sociales de la siguiente manera:

Renta básica: 389 mil millones

Inyección a educación y empleo: 116 mil millones

Subsidios de vivienda: 91 mil millones

Atención de primera infancia: 41 mil millones

“Creemos que esto era necesario. Este no es un momento para vacilar tanto y la crisis social y económica no tiene precedentes en la ciudad. Entonces sí era necesario. ¿Es suficiente?, difícil. Una cifra de jóvenes que no estudian y trabajan en Bogotá puede estar cerca de las 600 mil personas y el rescate social puede llegar a un universo de entre 50 mil, 60 mil personas, menos del 10%, pero bueno es necesario”, dice Felipe Bogotá, director del programa Bogotá Cómo Vamos.

Sin lugar a duda, el gran beneficiado con esta aprobación es Transmilenio, que recibirá una inyección de recursos por 1,1 billones de pesos. Aunque es una aprobación urgente, no soluciona el problema de manera estructural.

“Esta es una victoria pírrica, porque en el mediano y largo plazo va a tocar volver a inyectarle recursos a Transmilenio mientras no se resuelva el problema financiero que tiene el sistema. Cada vez más tendremos que pedir dinero para que el sistema siga operando”, dice Omar Oróstegui, director de Futuros Urbanos.

“Estos recursos solo permiten salvarlo, pensemos que Transmilenio estaba ahogándose y lo están salvando de ahogarse, pero queda de nuevo muy vulnerable”, dice Felipe Bogotá.

Uno de los puntos más controvertidos fue lo que algunos concejales calificaron como ‘mico’: la aprobación de 5 mil millones de pesos destinados a entes de control como la Contraloría y la Personería.

“Explíquele a la ciudad que tiene de rescate social 5 mil millones de pesos para la Personería, para la Contraloría 5 mil millones de pesos, que perfectamente habrían servido para dar más cupo a jóvenes a la U o para aumentar el ingreso solidario de muchas familias”, dice Marisol Gómez, concejal de Bogotá.

Para que esta aprobación sea una realidad solo le resta la sanción de la alcaldesa Claudia López.