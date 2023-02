Samuel Moreno, en delicado estado: se desmayó y fue trasladado de urgencia a un hospital

El exalcalde de Bogotá Samuel Moreno sufrió un desmayo en la Escuela de Carabineros de Bogotá, lugar donde paga una condena por el escándalo del carrusel de la contratación. Según el Inpec, el expolítico presentó el quebranto de salud de forma sorpresiva y tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Militar.

No es claro el tipo de dolencia que sufre Samuel Moreno, pues según explicó el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, no tenía antecedentes de alguna enfermedad grave.

De acuerdo con información entregada por el Inpec, Samuel Moreno tuvo que ser reanimado varias veces por el cuerpo médico y su condición es delicada.

Samuel Moreno y su condena por el carrusel de la contratación

El pasado 16 de noviembre de 2022, después de 14 años de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de Colombia, quedó en firme la primera condena en contra del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas por las irregularidades en la contratación de la malla vial del Transmilenio por la calle 26.

“En consecuencia, dosificar la pena impuesta a Samuel Moreno Rojas en 142 meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso”, señaló Luis Hernández, magistrado de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

La pena para Samuel Moreno fue rebajada, pues fue absuelto por el delito de peculado, ya que a Liliana Pardo, exdirectora del IDU, también la absolvieron por los mismos hechos.

“Se declaró que no hubo pérdida de dinero del Distrito y, por lo tanto, no se configuró el peculado por apropiación en favor de terceros. Es claro que Samuel Moreno Rojas no podía tener la condición de interviniente de esa conducta”, agregó Hernández.

El magistrado explicó que la pena contra Moreno fue reducida de 24 a 11 años.

Si bien al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas se le define su situación en este caso, ya que no hay apelación, le quedan pendientes otras dos condenas, una de ellas, la relacionada con la contratación de las ambulancias en Bogotá.