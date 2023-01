Sara Sofía Galván: han pasado 100 días desde que denunciaron su desaparición y no hay rastro de ella

Se cumplen 100 días desde que se reportó la desaparición de Sara Sofía Galván y su paradero sigue siendo un misterio.

“Desde que interpuse la denuncia, desde que las autoridades conocieron lo que estaba sucediendo con Sara Sofía, hasta el sol de hoy hay más preguntas que respuestas”, dijo Xiomara Galván, tía de la menor.

El 19 de febrero de 2021 ella denunció la desaparición de su sobrinita.

Un mes después, Carolina Galván, madre de Sara Sofía, y Nilson Díaz, con quien la mujer tenía una relación sentimental, fueron capturados.

Ambos, a lo largo de las investigaciones, han entregado múltiples declaraciones sobre lo que pasó con la menor de edad.

“Versiones, muchísimas, pero la verdad es la que en estos momentos debe prevalecer sin justicia, se debe hacer. La verdad de qué pasó con Sara Sofía, qué le hicieron a Sara Sofía, dónde está Sara Sofia y la incertidumbre porque cada día es más la incertidumbre que nos agobia”, expresó Xiomara.

En una de las declaraciones entregadas por Carolina Galván, sostuvo que la niña había muerto bajo el cuidado de Nilson Díaz mientras ella estaba trabajando y que solamente cuando regresó se dio cuenta de lo sucedido.

"Yo veo la niña botando la espuma por la nariz, entonces yo me ataque a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó", dijo ante las autoridades.

Por su lado, Nilson Díaz aseguró que la niña murió el 27 de enero y que dos días después él mismo la abandonó en el río Tunjuelito, en el sur de Bogotá, razón por la cual el 8 de abril las autoridades llegaron a ese sitio con él para realizar la búsqueda.

Ahora, 100 días después, la tía de Sara Sofía hace un llamado: “Por favor, no dejemos que este caso quede en el olvido, no solamente es el caso de Sara Sofía, como siempre lo digo, son miles de niños y por eso he llegado hasta aquí. Son 4 meses donde estamos aquí en esta lucha, no quiero que el caso quede en el olvido porque necesitamos esclarecer el caso”.

Por eso, Xiomara, junto a la defensora de los niños Johana Jiménez, radicaron “un derecho de petición para que por favor la Fiscalía urgente se reúna conmigo y nos den respuesta de la investigación del caso”.

“La solicitud que hicimos en la Fiscalía General de la Nación, a Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, es que se decida elegir una mesa técnica exclusiva e inmediata para el caso de Sara Sofía y su investigación”, explicó Jiménez.

El ente judicial descartó que la niña fuera vendida o regalada y aseguró que continuarán con las investigaciones.