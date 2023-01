“Se abalanza y me empieza a manosear”: mujer denuncia que conductor de Uber la abusó sexualmente

Dice que tomó el vehículo en Bosa, con destino a Soacha, y que fue en este municipio donde ocurrió la agresión. Ha tenido crisis de depresión y ansiedad.

“En el camino, este sujeto empieza a decirme primero piropos y después sube de tono con palabras obscenas. En ese momento siento peligro y le digo que me quiero bajar, no me deja bajar”, cuenta la mujer.

Y continúa: “Ya llegando a mi casa hay un lote baldío y esta persona de un momento a otro reclina la silla, se abalanza sobre mí y me toma el cabello, me ahorca, me empieza a manosear y abusa sexualmente de mí”.

Un video de seguridad, en poder de las autoridades, muestra al vehículo cerca de la casa de la usuaria.

Ella cuenta que, debido al forcejeo con el conductor, los vecinos se percataron de lo sucedido.

“Él prende el carro, viene rápido, me deja tirada a la vuelta de mi casa y en el carro se lleva mis objetos personales como un portátil y documentos de mi trabajo”, sostiene la mujer, que estuvo hospitalizada.

La Fiscalía investiga lo sucedido y Uber ya suministró todos los datos del conductor, que es buscado por las autoridades.