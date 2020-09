Se acabó la cuarentena pero no la pandemia: en Bogotá, muchos siguen sin cumplir protocolos

En tiempos de pandemia del coronavirus COVID-19 , y tras el fin de la cuarentena obligatoria, está prohibido no cumplir con las normas de bioseguridad, por lo que no debe haber aglomeraciones. Sin embargo, este tipo de acciones se están viendo en Bogotá, sobre todo en el centro.

“Ahí está el problema, que se aglomeran demasiado, entonces deben abrir los espacios, que la autoridad nos colabore en ese aspecto y los desplace, pues quieren meterse en un solo sector", señala el ciudadano Jorge Zambrano.

Y no solo en las calles del centro de la capital de Colombia se ven aglomeraciones. Al subir al Transmilenio se ve un gran flujo de pasajeros y, aunque el autocuidado es clave, algunos prefieren la ayuda divina antes que usar el propio tapabocas.

"Nacimos a cumplir un ciclo en esta vida, nacemos, crecemos, morimos, y, como estoy aferrado a la mano de Dios, iré hacia arriba con su ayuda”, afirma Jhon Romero.

En una hora, en todo Transmilenio, el 50 % son 220.000 personas. Siempre se va a ver alto flujo de usuarios, por lo que, si alguien ve el bus lleno, debe esperar el siguiente para tener las medidas de distanciamiento necesarias.

El llamado de atención de los usuarios del sistema de transporte masivo capitalino es a la responsabilidad y el autocuidado, aunque hay que reconocer que son más los que cumplen con las normas, como ellos dicen, de “supervivencia”.

Publicidad

“Tapabocas, guantes, todo eso es responsabilidad de nosotros mismos", asegura Pedro Barragán, usuario de Transmilenio.

Al comer en la calle, muchos no recuerdan que el virus está rondando en todas partes, pues no se ponen el tapabocas luego de ingerir los alimentos, no mantienen el distanciamiento físico y hacen vida social.

En el deporte es igual, algunos se retiran el tapabocas, aseguran que no pueden respirar, pero en las aglomeraciones será valioso para no terminar en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y conectado a un respirador artificial.

La gran mayoría cumple con el distanciamiento, con el lavado de manos como en un centro comercial que exige a sus visitantes hacer todo el procedimiento.

Publicidad

“Es importantísimo el lavado de manos, estar usando el alcohol, el antiséptico y mantener la distancia es muy importante. Veo que aquí se está cumpliendo afortunadamente”, dice el ciudadano Jorge Jaramillo.

Es preciso recordar también, por ejemplo, que las fiestas en espacios cerrados constituyen lugares de alto riesgo, por lo cual es necesario evitarlos, así como reuniones de más de 50 personas. No olvide que su salud está en sus manos, láveselas, tenga el distanciamiento y use el tapabocas.

Así es, el autocuidado es la consigna por estos días en los que también se empieza a reactivar la economía en todo Colombia y aunque algunos sectores se mantengan en la incertidumbre.

Vea también: