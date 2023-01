Se agudiza crisis financiera del SITP: Recaudo Bogotá entra en proceso de reorganización

La Supersociedades admitió que la empresa se acoja a esta figura para evitar la quiebra. Sus deudas ascenderían a los 80.000 millones de pesos.

Se trata de la compañía encargada del sistema de recaudo en Transmilenio y de comercializar las tarjetas Tu Llave.

“Este no es un proceso de liquidación. No pretende la extinción de la compañía, sino por el contrario, la continuidad de su operación en condiciones de normalidad y desde luego la recuperación de la empresa como unidad de explotación económica, de modo que pueda seguir generando riqueza y empleo para la ciudad de Bogotá”, aseguró el superintendente de Sociedades, Francisco Villamizar.

La reorganización empresarial fue solicitada por la propia empresa, ya que presenta la cesación del pago del 24% de las deudas. La Superintendencia habla de un pasivo de 80.000 millones de pesos, mientras que la empresa afirma que solo adeuda 21.000 millones de pesos.

Según la firma, su crisis recae en el retraso del sistema integrado de recaudo, control e información del usuario, atraso en la implementación de la flota del SITP y la no contratación de coberturas sobre el precio del dólar.

El poco uso del sistema por parte de los bogotanos y la continuidad del SITP provisional son, según dice, otras de las razones por las que ha tenido que acudir a la figura de la reorganización.

Por el momento se espera que Recaudo Bogotá pague sus deudas y así evite llegar a la quiebra.

