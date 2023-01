¿Se casan de blanco? Los detalles de la boda de Claudia López y Angélica Lozano

La alcaldesa electa de Bogotá y la senadora sellarán su amor esta noche. La pareja espera que, tras la unión, lleguen por fin los hijos.

En entrevista con Blu Radio , Angélica Lozano contó que la ceremonia será en un restaurante de Bogotá y los acompañarán sus familias y amigos más cercanos.

La pareja finalmente dará el sí, tras ocho años de relación y dos intentos fallidos por unir sus vidas en matrimonio.

“Ahorita dijimos: ‘toca ahora o se van cuatro años’, porque en estos próximos cuatro años la prioridad de Claudia será el trabajo y no tendremos tiempo para algo personal de esta magnitud”, relató la congresista.

La senadora reveló, además, que su gran anhelo es ser mamá, por lo que esperan que después del matrimonio lleguen los hijos. Aunque aclaró que ya han insistido en un par de ocasiones sin tener frutos.

Lozano aprovechó para también desmentir que será primera dama de la capital, porque según dijo “ese cargo no existe”.

La pareja seguirá viviendo en inmediaciones del Parque de los Hippies y no en la Casa Privada o Palacio de Liévano, de la Alcaldía de Bogotá.

De acuerdo con el programa La Red, los vestidos de las novias los diseñó Ángel Yañez.