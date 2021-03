Se conocen los relatos originales de la mamá de Sara Sofía y su pareja sobre lo sucedido con la niña

Hasta este momento es incierto el paradero de Sara Sofía Galván , la niña que desapareció hace dos meses en Bogotá. Noticias Caracol tuvo acceso a los relatos originales de la mamá de la niña y de su pareja, que han suministrado versiones contradictorias .

Un informe del investigador del CTI a cargo del caso de Sara Sofía contiene la primera declaración que Carolina Galván, madre de la menor, entregó a las autoridades y en la que asegura que la pequeña habría fallecido al haber broncoaspirado.

“Yo estaba con la niña, como a las dos de la tarde le di almuerzo (lentejas), después se quedó dormida, yo esa semana no estaba ejerciendo la prostitución (...) Como a las siete de la noche vi que no se despertaba, la moví varias veces y ya no se despertó, y la vi que estaba morada y me asusté y la eché en un costal y la lleve al parque. La tuve como tres días y la tiré al río o caño”, dice el documento.

Sin embargo, el investigador relata que volvió a entrevistar a la mamá de la niña, 12 días después, y la mujer le aseguró que había vendido a Sara.

“Se entrevistó a Carolina, quien sigue con la versión de que regaló a la niña a una señora de un carro rojo, pero no tiene datos de la ubicación de la señora a quien le regaló la niña”, se señala en el informe.

Versión que coincide con una declaración de Nilson Díaz, pareja de Carolina Galván y quien entregó esta versión escrita de su puño y letra el pasado 4 de marzo:

“Tengo unas grabaciones en el celular (en las) que ella me dijo que la niña se la había regalado a una señora de un carro en Patio Bonito, le pregunté que si tenía algún dato de la persona (a la) que le había regalado la niña, ella me dijo que le había dado un número telefónico, pero que lo había botado”.

En las últimas horas, Noticias Caracol conoció que Nilson Díaz habría cambiado su versión y confesó que la niña murió el 27 de enero y que junto a la mamá de la pequeña lanzaron el cuerpo al río Tunjuelo.

El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, se refirió a la investigación.

“Hay un muy importante nivel de esclarecimiento frente a evidencia física y elementos materiales con testimonios encontrados . Seguimos sobre toda la margen del río Tunjuelo y sus afluentes para seguir con la búsqueda de la niña”, dijo.

Agregó que “hay una hipótesis fuerte de que puede estar sobre esa zona” y que se sigue trabajando “siempre con la esperanza de encontrarla viva”.

Otras de las pruebas en este caso son unas interceptaciones de los celulares de la pareja y también varias declaraciones de testigos y policías han atendido el caso.